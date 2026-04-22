◆ファーム練習試合 オリックス４―４関西独立リーグ選抜（２１日・杉本商事ＢＳ）

右肘手術からの復活を目指すオリックス・才木海翔（かいと）投手（２５）が１９８日ぶりの実戦復帰を果たした。先頭に四球を与えたが、１回を無安打無失点。最速も１４９キロをマークした。昨年は自己最多の３８試合で４セーブ、１１ホールドで防御率１・８７の好成績。快速リリーバーが大きな一歩を刻んだ。

「バランスとかはまだまだですけど、今の自分としてはほぼ全力で投げられました」。１５球のうち、フォークは１球だけ。生命線でもある直球の仕上がりを確認し「打者を相手に投げられたのは、本当に良かったです」と昨年１０月５日の楽天戦（楽天モバイル）以来の登板に声を弾ませた。

昨年１０月に右肘の関節鏡視下骨棘切除術・遊離体骨片切除術を受けた。段階を踏んでリハビリを進め、１１日にはライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。「１軍の試合を見ると、やっぱりウズウズしますね…」と正直な思いを明かした。救援陣では椋木、マチャドの８、９回は盤石だが、ペルドモや古田島がファーム再調整中。「体の状態を整えて、１日でも早く上がれるように」と意気込む才木にかかる期待も大きい。

今後は状態を確認しながら、ファームで登板を重ねていく予定。「間違いなく研究される。『才木、成長したな』って思ってもらえるように、結果にこだわりたい」と理想を思い描いた。常時１５０キロ超の直球とフォークで三振量産。万全で戻る。