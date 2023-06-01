米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（権利元：ソニー・ミュージックレーベルズ／2025年9月22日配信開始）　Illustration by 米津玄師

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　米津玄師×宇多田ヒカルの「JANE DOE」が、4月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数296万6166回を記録。累積再生数は2億7万1859回となり、累積再生数2億回を突破した。

【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」ミュージックビデオ

　本作は、アニメーション映画『劇場版『チェンソーマン レゼ篇』』（2025年9月19日公開）のエンディングテーマとして起用された楽曲。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞