Mrs. GREEN APPLE「風と町」、自身9作目のデジタル1位 『風、薫る』主題歌【オリコンランキング】
2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっているMrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、22日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場した。
【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
今年1月26日付での「lulu.」に続き、自身通算9作目【※】のデジタルシングル1位獲得となる。なお初週DL数は1.8万DL（18,377DL）だった。
Mrs. GREEN APPLEは4月18日の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演よりスタジアムツアーを展開中。
【※】Mrs. GREEN APPLEの「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品
「ナハトムジーク」、「familie」、「ビターバカンス」、「ライラック」、「クスシキ」、「breakfast」、「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」、「lulu.」
（※達成順）
2位には、日曜劇場『GIFT』（TBS系／4月12日放送開始）主題歌のOfficial髭男dism「スターダスト」が、初週DL数1.1万DL（10,678DL）で初登場。
3位には、4月15日に発売されたTravis Japanの最新CDシングル表題曲「陰ニモ日向ニモ」がランクイン。2月16日に配信され、2026年3月2日付で「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位に初登場後、8週ぶりのTOP3入りとなった。
週間DL数は0.7万DL（7,283DL）で、累積DL数は3.7万DL（37,397DL）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
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今年1月26日付での「lulu.」に続き、自身通算9作目【※】のデジタルシングル1位獲得となる。なお初週DL数は1.8万DL（18,377DL）だった。
Mrs. GREEN APPLEは4月18日の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演よりスタジアムツアーを展開中。
「ナハトムジーク」、「familie」、「ビターバカンス」、「ライラック」、「クスシキ」、「breakfast」、「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」、「lulu.」
（※達成順）
2位には、日曜劇場『GIFT』（TBS系／4月12日放送開始）主題歌のOfficial髭男dism「スターダスト」が、初週DL数1.1万DL（10,678DL）で初登場。
3位には、4月15日に発売されたTravis Japanの最新CDシングル表題曲「陰ニモ日向ニモ」がランクイン。2月16日に配信され、2026年3月2日付で「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位に初登場後、8週ぶりのTOP3入りとなった。
週間DL数は0.7万DL（7,283DL）で、累積DL数は3.7万DL（37,397DL）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞