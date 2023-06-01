7人組グループ・IMP.、自身2作目のデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
7人組グループ・IMP.（アイエムピー）の『INVADER［Special Edition］』が、4月22日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場。自身初のデジタルアルバム1位となった『MAGenter』（2025年12月29日付）に続き、通算2作目の1位を獲得した。
【動画】IMP.「INVADER」ミュージックビデオ
IMP.は、TOBEに所属する佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我からなる7人組グループ。本作は、4月13日に発売した最新CDシングル「INVADER」各形態の収録曲を収めたSpecial Editionとなっている。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞
【動画】IMP.「INVADER」ミュージックビデオ
IMP.は、TOBEに所属する佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我からなる7人組グループ。本作は、4月13日に発売した最新CDシングル「INVADER」各形態の収録曲を収めたSpecial Editionとなっている。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞