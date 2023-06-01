青森県、岩手県、宮城県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町
22日午前3時44分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、二戸市、それに矢巾町、宮城県の登米市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 野辺地町 七戸町
東北町 おいらせ町 五戸町
青森南部町 階上町
□岩手県
宮古市 普代村 盛岡市
二戸市 矢巾町
□宮城県
登米市
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 六戸町
横浜町 六ヶ所村 三戸町
田子町 青森市 つがる市
平内町 外ヶ浜町 むつ市
東通村
□岩手県
久慈市 山田町 野田村
岩手洋野町 八幡平市 滝沢市
雫石町 葛巻町 岩手町
紫波町 軽米町 一戸町
大船渡市 釜石市 住田町
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 西和賀町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 大河原町
丸森町 石巻市 東松島市
松島町
□北海道
函館市 厚真町 様似町
根室市
□秋田県
三種町 井川町 由利本荘市
大館市 北秋田市 横手市
大仙市
□山形県
中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。