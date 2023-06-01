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22日午前3時44分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、二戸市、それに矢巾町、宮城県の登米市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　野辺地町　七戸町
東北町　おいらせ町　五戸町
青森南部町　階上町

□岩手県
宮古市　普代村　盛岡市
二戸市　矢巾町

□宮城県
登米市

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　六戸町
横浜町　六ヶ所村　三戸町
田子町　青森市　つがる市
平内町　外ヶ浜町　むつ市
東通村

□岩手県
久慈市　山田町　野田村
岩手洋野町　八幡平市　滝沢市
雫石町　葛巻町　岩手町
紫波町　軽米町　一戸町
大船渡市　釜石市　住田町
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　西和賀町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　大河原町
丸森町　石巻市　東松島市
松島町

□北海道
函館市　厚真町　様似町
根室市

□秋田県
三種町　井川町　由利本荘市
大館市　北秋田市　横手市
大仙市

□山形県
中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。