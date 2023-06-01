22日午前3時44分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、二戸市、それに矢巾町、宮城県の登米市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□青森県

八戸市 野辺地町 七戸町

東北町 おいらせ町 五戸町

青森南部町 階上町



□岩手県

宮古市 普代村 盛岡市

二戸市 矢巾町



□宮城県

登米市

■震度1

□青森県

十和田市 三沢市 六戸町

横浜町 六ヶ所村 三戸町

田子町 青森市 つがる市

平内町 外ヶ浜町 むつ市

東通村



□岩手県

久慈市 山田町 野田村

岩手洋野町 八幡平市 滝沢市

雫石町 葛巻町 岩手町

紫波町 軽米町 一戸町

大船渡市 釜石市 住田町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 西和賀町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 大河原町

丸森町 石巻市 東松島市

松島町



□北海道

函館市 厚真町 様似町

根室市



□秋田県

三種町 井川町 由利本荘市

大館市 北秋田市 横手市

大仙市



□山形県

中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。