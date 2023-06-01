ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 49319.70（-122.86 -0.25%）
ナスダック 24336.41（-67.98 -0.28%）
CME日経平均先物 58805（大証終比：-535 -0.91%）
欧州株式21日終値
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.777（+0.057）
10年債 4.294（+0.043）
30年債 4.900（+0.021）
期待インフレ率 2.376（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.480（+0.041）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.81（+2.20 +2.46%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.50（-101.30 -2.10%）
ビットコイン（ドル）
75592.50（-723.60 -0.95%）
（円建・参考値）
1204万4153円（-115291 -0.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49319.70（-122.86 -0.25%）
ナスダック 24336.41（-67.98 -0.28%）
CME日経平均先物 58805（大証終比：-535 -0.91%）
欧州株式21日終値
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.777（+0.057）
10年債 4.294（+0.043）
30年債 4.900（+0.021）
期待インフレ率 2.376（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.480（+0.041）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.81（+2.20 +2.46%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.50（-101.30 -2.10%）
ビットコイン（ドル）
75592.50（-723.60 -0.95%）
（円建・参考値）
1204万4153円（-115291 -0.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ