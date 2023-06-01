NY株式21日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　49319.70（-122.86　-0.25%）
ナスダック　　　24336.41（-67.98　-0.28%）
CME日経平均先物　58805（大証終比：-535　-0.91%）

欧州株式21日終値
英FT100　 10498.09（-110.99　-1.05%）
独DAX　 24270.87（-146.93　-0.60%）
仏CAC40　 8235.72（-95.33　-1.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.777（+0.057）
10年債　 　4.294（+0.043）
30年債　 　4.900（+0.021）
期待インフレ率　 　2.376（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（+0.024）
英　国　　4.884（+0.050）
カナダ　　3.480（+0.041）
豪　州　　4.907（-0.030）
日　本　　2.386（-0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.81（+2.20　+2.46%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.50（-101.30　-2.10%）

ビットコイン（ドル）
75592.50（-723.60　-0.95%）
（円建・参考値）
1204万4153円（-115291　-0.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ