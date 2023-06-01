町田がACLEで決勝進出！ UAE王者に１−０で競り勝つ、相馬勇紀が千金弾！
FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦した。
町田のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは谷晃生、３バックは右から昌子源、岡村大八、中山雄太、２ボランチは前寛之とネタ・ラヴィ、ウイングバックは右に中村帆高、左に林幸多郎、２シャドーはエリキと相馬勇紀、１トップはテテ・イェンギというラインナップだ。
立ち上がりから押し気味に試合を進める町田が、12分に早くも先制する。
相馬が相手DFのボグダン・プラニッチにプレスをかけ、バックパスのミスを誘う。これを見逃さなかった背番号７がボールを奪い、前に出てきたGKをかわしてすぐさま右足で流し込んだ。
幸先良くリードした町田は、マイボール時には慌てずに余裕を持ってプレー。攻め込まれれば、組織的な守備で構えて隙を見せず、球際でも激しくバトルする。
35分にはカウアン・サントスに際どいシュートを見舞われるが、これはクロスバーに救われる。
40分には、左サイドから鋭い仕掛けを見せた相馬がボックス内で倒される。主審はPKを宣告も、VARが介入し、オンフィールドレビューの末、PKは取り消される。
追加点のチャンスを逸したが、うまくゲームをコントロールした町田が前半を１−０で終える。
迎えた後半、攻撃の強度をさらに高めたシャバーブに対し、町田は劣勢を強いられる。
セットプレーを弾き返しても、セカンドボールを拾われて二次攻撃を受ける。64分に左CKの流れから、ギリェルミ・バラにヘディングシュートを決められたが、これはオフサイドの判定で事なきを得る。
72分にはゴール前の混戦でモハンメド・ジュマーに至近距離で狙われたが、相手のシュートミスに胸をなでおろす。
我慢の時間が続くなか、90＋２分にバラの強烈なミドルで被弾も、直前のプレーで町田側の交代が完全に行なわれる前にシャバーブがスローインし、これが認められず得点は無効に。そのまま虎の子の１点を守り抜いた町田が１−０で勝利。接戦を制して、ファイナルへ駒を進めた。
決勝の相手は、準決勝でヴィッセル神戸を下した前回王者のアル・アハリ・サウジだ。アジア王者をかけた大一番は、日本時間で４月26日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀、相手のミスを逃さず先制ゴール！
町田のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは谷晃生、３バックは右から昌子源、岡村大八、中山雄太、２ボランチは前寛之とネタ・ラヴィ、ウイングバックは右に中村帆高、左に林幸多郎、２シャドーはエリキと相馬勇紀、１トップはテテ・イェンギというラインナップだ。
相馬が相手DFのボグダン・プラニッチにプレスをかけ、バックパスのミスを誘う。これを見逃さなかった背番号７がボールを奪い、前に出てきたGKをかわしてすぐさま右足で流し込んだ。
幸先良くリードした町田は、マイボール時には慌てずに余裕を持ってプレー。攻め込まれれば、組織的な守備で構えて隙を見せず、球際でも激しくバトルする。
35分にはカウアン・サントスに際どいシュートを見舞われるが、これはクロスバーに救われる。
40分には、左サイドから鋭い仕掛けを見せた相馬がボックス内で倒される。主審はPKを宣告も、VARが介入し、オンフィールドレビューの末、PKは取り消される。
追加点のチャンスを逸したが、うまくゲームをコントロールした町田が前半を１−０で終える。
迎えた後半、攻撃の強度をさらに高めたシャバーブに対し、町田は劣勢を強いられる。
セットプレーを弾き返しても、セカンドボールを拾われて二次攻撃を受ける。64分に左CKの流れから、ギリェルミ・バラにヘディングシュートを決められたが、これはオフサイドの判定で事なきを得る。
72分にはゴール前の混戦でモハンメド・ジュマーに至近距離で狙われたが、相手のシュートミスに胸をなでおろす。
我慢の時間が続くなか、90＋２分にバラの強烈なミドルで被弾も、直前のプレーで町田側の交代が完全に行なわれる前にシャバーブがスローインし、これが認められず得点は無効に。そのまま虎の子の１点を守り抜いた町田が１−０で勝利。接戦を制して、ファイナルへ駒を進めた。
決勝の相手は、準決勝でヴィッセル神戸を下した前回王者のアル・アハリ・サウジだ。アジア王者をかけた大一番は、日本時間で４月26日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀、相手のミスを逃さず先制ゴール！