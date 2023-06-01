ウソでしょ!? 黒田監督も唖然...相馬の鋭い仕掛け→倒されてPK判定→VAR介入＆OFRでジャッジ変更！【ACLE】
まさかのジャッジ変更だ。
FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。
開始12分に相手のミスを突いた相馬勇紀が先制点を奪取。背番号７は40分にも見せ場を作る。
左サイドから鋭く仕掛けると、ボックス内で相手に倒されて、主審はPKを宣告する。
追加点のチャンスかと思われたが、VARが介入。オンフィールドレビューの末、PKは取り消された。
これには黒田剛監督も両手を広げて、唖然とした表情。納得できない様子だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬の仕掛け、PK判定が一転...VARが介入しノーファウルの判定
FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。
開始12分に相手のミスを突いた相馬勇紀が先制点を奪取。背番号７は40分にも見せ場を作る。
左サイドから鋭く仕掛けると、ボックス内で相手に倒されて、主審はPKを宣告する。
追加点のチャンスかと思われたが、VARが介入。オンフィールドレビューの末、PKは取り消された。
これには黒田剛監督も両手を広げて、唖然とした表情。納得できない様子だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬の仕掛け、PK判定が一転...VARが介入しノーファウルの判定