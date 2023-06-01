戦況を見つめる黒田監督。PKの取り消しに唖然とした。（C）Getty Images

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　まさかのジャッジ変更だ。

　FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。

　開始12分に相手のミスを突いた相馬勇紀が先制点を奪取。背番号７は40分にも見せ場を作る。

　左サイドから鋭く仕掛けると、ボックス内で相手に倒されて、主審はPKを宣告する。
 
　追加点のチャンスかと思われたが、VARが介入。オンフィールドレビューの末、PKは取り消された。

　これには黒田剛監督も両手を広げて、唖然とした表情。納得できない様子だった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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