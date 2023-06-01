町田vsシャバブ・アルアハリ スタメン発表
[4.21 ACLE準決勝](ジッダ)
※25:15開始
主審:ショーン・エヴァンス
副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 27 エリキ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 34 徳村楓大
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 49 桑山侃士
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[シャバブ・アルアハリ]
先発
GK 22 ハマド・アブドゥラ・アルメクバリ
DF 4 ボグダン・プラニッチ
DF 25 イゴール・ゴメス
MF 6 サイード・エザトラヒ
MF 10 フェデ・カルタビア
MF 31 カウアン・サントス
FW 13 レナン
FW 21 スルタン・アディル
FW 57 ユーリ・セザール
FW 77 ギリェルミ・バラ
FW 80 ブレノ・レモス
控え
GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ
DF 23 メルサド・セイフィ
DF 5 ワリド・アッバス
DF 75 マテウス・エンリケ
MF 18 モハンメド・ジュマー
MF 26 エイド・ハミス・アルヌアイミ
MF 28 セバスチャン・ゴンザレス
MF 58 エリアン・イララ
MF 70 チアゴ・スカルピノ
FW 14 ダミアン・ガルシア
FW 19 マテウス・リマ
FW 79 ジョアン・マルセロ
監督
パウロ・ソウザ
※25:15開始
主審:ショーン・エヴァンス
副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 27 エリキ
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 34 徳村楓大
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 49 桑山侃士
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[シャバブ・アルアハリ]
先発
GK 22 ハマド・アブドゥラ・アルメクバリ
DF 4 ボグダン・プラニッチ
DF 25 イゴール・ゴメス
MF 6 サイード・エザトラヒ
MF 10 フェデ・カルタビア
MF 31 カウアン・サントス
FW 13 レナン
FW 21 スルタン・アディル
FW 57 ユーリ・セザール
FW 77 ギリェルミ・バラ
FW 80 ブレノ・レモス
控え
GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ
DF 23 メルサド・セイフィ
DF 5 ワリド・アッバス
DF 75 マテウス・エンリケ
MF 18 モハンメド・ジュマー
MF 26 エイド・ハミス・アルヌアイミ
MF 28 セバスチャン・ゴンザレス
MF 58 エリアン・イララ
MF 70 チアゴ・スカルピノ
FW 14 ダミアン・ガルシア
FW 19 マテウス・リマ
FW 79 ジョアン・マルセロ
監督
パウロ・ソウザ