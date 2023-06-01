[4.21 ACLE準決勝](ジッダ)

※25:15開始

主審:ショーン・エヴァンス

副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 19 中山雄太

DF 26 林幸多郎

DF 50 岡村大八

MF 16 前寛之

MF 31 ネタ・ラヴィ

MF 88 中村帆高

FW 7 相馬勇紀

FW 27 エリキ

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

GK 44 新井栄聡

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 34 徳村楓大

MF 8 仙頭啓矢

FW 10 ナ・サンホ

FW 11 増山朝陽

FW 49 桑山侃士

FW 9 藤尾翔太

監督

黒田剛

[シャバブ・アルアハリ]

先発

GK 22 ハマド・アブドゥラ・アルメクバリ

DF 4 ボグダン・プラニッチ

DF 25 イゴール・ゴメス

MF 6 サイード・エザトラヒ

MF 10 フェデ・カルタビア

MF 31 カウアン・サントス

FW 13 レナン

FW 21 スルタン・アディル

FW 57 ユーリ・セザール

FW 77 ギリェルミ・バラ

FW 80 ブレノ・レモス

控え

GK 1 ラカーン・ワリード・アルメンハリ

DF 23 メルサド・セイフィ

DF 5 ワリド・アッバス

DF 75 マテウス・エンリケ

MF 18 モハンメド・ジュマー

MF 26 エイド・ハミス・アルヌアイミ

MF 28 セバスチャン・ゴンザレス

MF 58 エリアン・イララ

MF 70 チアゴ・スカルピノ

FW 14 ダミアン・ガルシア

FW 19 マテウス・リマ

FW 79 ジョアン・マルセロ

監督

パウロ・ソウザ