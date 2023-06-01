アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍が拿捕したイランの貨物船に「中国からの贈り物が積まれていた」と述べ、イランへ供与される兵器を輸送していた可能性を示唆しました。

トランプ大統領

「きのう拿捕した船にあまり良くないものが積まれていた。中国からの贈り物だろう。少し驚いた」

アメリカ軍は19日、イランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、アラビア湾でイランの大型貨物船を拿捕したと明らかにしています。

この貨物船について、トランプ大統領は21日、CNBCテレビの番組に電話で出演し、「あまり良くない物が積まれていた。おそらく中国からの贈り物だ」などと話しました。

トランプ大統領はこれまで中国の習近平国家主席に対しイランに兵器を供与しないよう求めていて、貨物船がイランに供与される兵器を輸送していた可能性を示唆したものと見られます。

トランプ大統領は、「中国と良い関係を築いていただけに少し驚いた。習主席とは理解しあっていると思っていた」と述べる一方、「大丈夫だ。戦争とはそういうものだ」などと語りました。