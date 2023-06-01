日経225先物：22日2時＝560円安、5万8780円
22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比560円安の5万8780円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては569.17円安。出来高は5391枚となっている。
TOPIX先物期近は3738ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58780 -560 5391
日経225mini 58785 -555 127376
TOPIX先物 3738 -35.5 12204
JPX日経400先物 34000 -265 312
グロース指数先物 778 -8 644
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3738ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58780 -560 5391
日経225mini 58785 -555 127376
TOPIX先物 3738 -35.5 12204
JPX日経400先物 34000 -265 312
グロース指数先物 778 -8 644
東証REIT指数先物 売買不成立
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