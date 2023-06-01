　22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比560円安の5万8780円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては569.17円安。出来高は5391枚となっている。

　TOPIX先物期近は3738ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.38ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58780　　　　　-560　　　　5391
日経225mini 　　　　　　 58785　　　　　-555　　　127376
TOPIX先物 　　　　　　　　3738　　　　 -35.5　　　 12204
JPX日経400先物　　　　　 34000　　　　　-265　　　　 312
グロース指数先物　　　　　 778　　　　　　-8　　　　 644
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース