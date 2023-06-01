ACLE準決勝で町田が開始12分に先制！ 相馬勇紀がハイプレスでボール奪取、すかさず流し込む！
FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。
立ち上がりから押し気味に試合を進める町田は、12分に早くも先制に成功する。
相手DFに相馬勇紀がプレスをかける。これにボグダン・プラニッチが慌てたか、中途半端なバックパス。これを見逃さなかった相馬が、ボールを奪い、すぐさまゴールに流し込んだ。
決勝進出に向け、町田が一歩前に出た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀、相手のミスを逃さず先制ゴール！
立ち上がりから押し気味に試合を進める町田は、12分に早くも先制に成功する。
相手DFに相馬勇紀がプレスをかける。これにボグダン・プラニッチが慌てたか、中途半端なバックパス。これを見逃さなかった相馬が、ボールを奪い、すぐさまゴールに流し込んだ。
決勝進出に向け、町田が一歩前に出た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀、相手のミスを逃さず先制ゴール！