ACLE準決勝で先制弾の相馬。（C）Getty Images

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　FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。

　立ち上がりから押し気味に試合を進める町田は、12分に早くも先制に成功する。
 
　相手DFに相馬勇紀がプレスをかける。これにボグダン・プラニッチが慌てたか、中途半端なバックパス。これを見逃さなかった相馬が、ボールを奪い、すぐさまゴールに流し込んだ。

　決勝進出に向け、町田が一歩前に出た。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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