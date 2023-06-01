ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 49410.03（-32.53 -0.07%）
ナスダック 24382.64（-21.75 -0.09%）
CME日経平均先物 58900（大証終比：-440 -0.75%）
欧州株式21日GMT16:08
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.775（+0.054）
10年債 4.292（+0.041）
30年債 4.901（+0.022）
期待インフレ率 2.376（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.481（+0.042）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.15（+3.54 +3.95%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4759.10（-69.70 -1.44%）
ビットコイン（ドル）
75883.06（-433.04 -0.57%）
（円建・参考値）
1209万5001円（-69022 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49410.03（-32.53 -0.07%）
ナスダック 24382.64（-21.75 -0.09%）
CME日経平均先物 58900（大証終比：-440 -0.75%）
欧州株式21日GMT16:08
英FT100 10498.09（-110.99 -1.05%）
独DAX 24270.87（-146.93 -0.60%）
仏CAC40 8235.72（-95.33 -1.14%）
米国債利回り
2年債 3.775（+0.054）
10年債 4.292（+0.041）
30年債 4.901（+0.022）
期待インフレ率 2.376（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.004（+0.024）
英 国 4.884（+0.050）
カナダ 3.481（+0.042）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.15（+3.54 +3.95%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4759.10（-69.70 -1.44%）
ビットコイン（ドル）
75883.06（-433.04 -0.57%）
（円建・参考値）
1209万5001円（-69022 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ