NY株式21日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　49410.03（-32.53　-0.07%）
ナスダック　　　24382.64（-21.75　-0.09%）
CME日経平均先物　58900（大証終比：-440　-0.75%）

欧州株式21日GMT16:08
英FT100　 10498.09（-110.99　-1.05%）
独DAX　 24270.87（-146.93　-0.60%）
仏CAC40　 8235.72（-95.33　-1.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.775（+0.054）
10年債　 　4.292（+0.041）
30年債　 　4.901（+0.022）
期待インフレ率　 　2.376（+0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.004（+0.024）
英　国　　4.884（+0.050）
カナダ　　3.481（+0.042）
豪　州　　4.907（-0.030）
日　本　　2.386（-0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.15（+3.54　+3.95%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4759.10（-69.70　-1.44%）

ビットコイン（ドル）
75883.06（-433.04　-0.57%）
（円建・参考値）
1209万5001円（-69022　-0.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ