「大谷ルール」を巡って舌戦が起きた。カブスのクレイグ・カウンセル監督が「奇妙」と不満を漏らしたと20日（日本時間21日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。開幕から8月末までベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷がカウントされないドジャースは実質14人の投手を運用できる。

カウンセル監督は「理解できない。特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルールだ」と発言。伝え聞いたドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「メリットになっているのは事実」と認めた上で、「どのチームでも大谷のような選手がいれば同じ恩恵を受けられる。二刀流の選手を見つけてくればいい。彼は特別な存在だからこその例外的なケースだ」と反論した。

両軍は24日（同25日）からドジャースタジアムで3連戦。大谷の登板はない見通しながら、新たな火種になるか注目される。（杉浦大介通信員）

▽二刀流登録 20年から導入。「Two―Way Player」の資格を得るには、現在のシーズンか過去2シーズンのどちらかで「20イニング以上の登板」かつ「DHや野手として1試合3打席以上を20試合以上」を満たす必要がある。導入後、適用選手は大谷だけ。