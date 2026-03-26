母の日はクリスピー・クリーム・ドーナツで♡限定いちごドーナツ登場

クリスピー・クリーム・ドーナツから、母の日に向けた限定ドーナツが登場♡2026年4月29日（水）～5月10日（日）の期間、全国の店舗にて販売されます。感謝の気持ちを“おいしい笑顔”で届ける、ストロベリーが主役の華やかなラインナップ。見た目も可愛くギフトにもぴったりな、今だけの特別なドーナツをチェックしてみて♪

笑顔を届ける限定ドーナツ2種

ストロベリークリームスマイル

価格：334円(税込)/イートイン 341円(税込)

『ストロベリークリームスマイル』は、にっこり笑顔がキュートな母の日限定ドーナツ。

ミルキーなホワイトチョコでコーティングし、ビターチョコで目と口、ストロベリーナパージュでほっぺを描いた可愛らしいデザインが魅力です。

中には“とちあいか”ピューレ入りの爽やかなストロベリークリームが詰まっています。

フラワーストロベリー

価格：313円(税込)/イートイン 319円(税込)

『フラワーストロベリー』は、お花をモチーフにした華やかな一品。

ホワイトチョコで包んだ生地に甘酸っぱいストロベリーナパージュを重ね、ピンクのお花チョコと抹茶コーティングの茎で可憐なビジュアルに仕上げています。

【販売期間】2026年4月29日（水）～5月10日（日）予定

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ギフトに最適な6個セット

ママダズンハーフ（6個）

価格：1,674円(税込)/イートイン 1,705円(税込)

『ママダズンハーフ（6個）』は、母の日にぴったりのアソートボックス。

限定のストロベリークリームスマイル2個、フラワーストロベリー1個に加え、人気No.1の『オリジナル・グレーズド®』1個、『チョココートスプリンクル』1個、『ダブルチョコクランチ』1個を詰め合わせた贅沢な内容です。

ボックスを開けた瞬間に笑顔が広がるデザインで、手土産やプレゼントにもおすすめです。

ありがとうを甘い時間に込めて♡

見た目の可愛さとストロベリーの甘酸っぱさが魅力の母の日限定ドーナツは、感謝の気持ちを伝えるのにぴったりなスイーツ。家族で楽しむのはもちろん、大切な人へのギフトとしても喜ばれること間違いなしです♡期間限定の特別な味わいで、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪