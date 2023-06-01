アメリカのトランプ大統領から、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に指名されたウォーシュ元理事が議会上院で証言しました。「金融政策に独立性は不可欠だ」と述べる一方、独立性を維持できるかは「FRB自身にかかっている」との認識を示しています。

トランプ大統領から、5月15日で任期切れとなるFRBのパウエル議長の後任に指名されたウォーシュ元理事は21日、議会上院の公聴会に出席しました。

ウォーシュ氏は冒頭、「金融政策に独立性は不可欠だ」と強調する一方、大統領や議員ら、「公職に選出された人々が政策金利について意見を述べることで、金融政策の独立性が脅かされるとは思わない。FRBの独立性はFRB次第だ」と述べました。

トランプ氏はFRBに対して繰り返し利下げを要求していますが、それはFRBの独立性を脅かすものではない、との認識を示した発言とみられます。

この直前、トランプ氏はCNBCテレビに電話で出演し、インフレ＝物価上昇を抑えるためのFRBによる政策金利の引き上げについて、「私は賛成してきた。ある程度は効果があると思う」と述べました。

ただ、その直後に「我々は世界で最も低い政策金利を維持すべきだと思っている」との持論も改めて強調しています。