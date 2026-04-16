浦和のマチェイ・スコルジャ監督（５４）が、今季限りで退任することが２１日、決定的となった。浦和は１８日のアウェー鹿島戦に０―１と敗れ、６連敗（ＰＫ負けの２試合含む）で東地区の７位に後退。首位鹿島と勝ち点差は１７と広がり、クラブは来季の監督交代を決断した。今季の残り試合は、スコルジャ監督が指揮を取る予定だ。

この日の公開練習で取材対応した堀之内聖スポーツダイレクターは「当然、こういう結果だと（監督交代など）色々な声があることは十分承知しています」と説明。複数の関係者によると、すでにスコルジャ監督には今季終了時に切れる契約を延長しない旨を通達した模様だ。クラブは今後、新監督の選定を進める。

２６―２７年のシーズン移行に向けた半年間の特別シーズンとなる今季は、ここまで３勝５敗３ＰＫ負けの勝ち点１２。ＰＫ戦は全敗、また後半３０分以降の失点が続き、勝ち点を伸ばせずにいる。１度目に指揮した２３年にはＡＣＬ優勝を果たし、２４年夏に２度目の監督就任となったスコルジャ監督。しかし、２００６年以来のリーグ優勝に導くことはできず、志半ばで浦和を去ることとなりそうだ。

◆マチェイ・スコルジャ １９７２年１月１０日、ポーランド出身。５４歳。ポーランドで４度のリーグ優勝を果たし、２３年８月に浦和監督就任。２２年ＡＣＬ（開催は２３年）決勝は、アルヒラル（サウジアラビア）に２戦合計２―１と勝利し、クラブ３度目のアジア制覇。プライベートの事情で同年限りで退任。２４年８月に２度目の就任を果たすと同年は１３位。２５年は７位。２５年のクラブＷ杯は３戦全敗で１次リーグ敗退。