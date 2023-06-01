ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】仲介国パキスタン アメリカ・イランに停戦延長求める考え 【速報】仲介国パキスタン アメリカ・イランに停戦延長求める考え 【速報】仲介国パキスタン アメリカ・イランに停戦延長求める考え 2026年4月22日 0時14分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 アメリカとイランの停戦期限を目前にした対面協議の行方が見通せないなか、仲介国パキスタンの副首相は、双方に停戦の延長を求める考えを表明しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, イベント, 京王線, デイサービス, 伊東市, ネジ, 上田, 訪問介護, 静岡, 沖縄