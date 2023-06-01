【TF-14 A/M+ “フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ”】 4月22日 出荷開始 価格：5,280円

ハセガワは、プラモデル「TF-14 A/M+ “フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ”」の出荷を4月22日に開始する。価格は5,280円。

本商品は、ゲーム「電脳戦機バーチャロン」シリーズに登場するバーチャロイド「フェイ・イェン [ファイナル 14 スペシャル] ビビッド・シンデレラ」を1/100スケールでプラモデル化したもの。

メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット化。パーツカラーはホワイト、ピンク、オレンジイエロー、グレーで、クリアーパーツとしてクリアーグリーンとクリアーピンクが付属する。

武装は愚者の慈愛（ビビッド・ハート）とペイシェント・トレー（シンデレラ・ハート）の選択式。頭部はティアラを装着した指揮官機タイプと、通常タイプの選択式となっている。

また、チェスト・シェルは4種のサイズ（AA60、B65、D65、G65）から選択でき、ヒップ・バンパーは通常タイプ、桃尻タイプから選択できる。「脚」のプロポーションと可動により、女の子座りが可能。

デカールは1P（プレイヤー）カラーと萌葱白糸折鶴蘭カラーの選択式となっている。

(C) SEGA,2001 CHARACTERS (C) AUTOMUSS

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME

※発売日は流通により前後する場合があります。