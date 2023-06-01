【Amazon：Holy Stoneドローン セール】 開催期間：4月22日0時～4月26日23時59分

HS175D-RID

Amazonにて、Holy Stoneのドローンがセール価格で販売されている。期間は4月26日23時59分まで。

期間中、リモートIDを内蔵し、ブラシレスモーターを搭載した4K HDカメラ付きドローン「HS175D-RID」や、100g未満の折りたたみ式ドローン「HS156」、1080P HDカメラを搭載したミニドローン「HS420」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HS175D-RID

HS175のアップグレード版。静音、高出力、および風圧抵抗力が抜群のブラシレスモーターを搭載することで、モーターの使用寿命が長くなり、内部摩擦による焼損に対するメンテナンスも不要となっている。また、ドローンが更に高効率でスムーズに作動する。4K HDカメラ付きで、景色の細部まで高画質で捕捉できる。カメラは110度広角で、角度も90度調整が可能。折り畳み式で、収納ケースが付属する。

HS156

角度調整可能な2Kカメラで、風景や自撮りをクリアに撮影できる。オプティカルフロー測位により、屋内や風の強い屋外でもブレない安定飛行が可能だ。最大64GBのTFカード(別売り)対応で、たっぷり保存できる。

3種類の自動帰還機能や「フォローミーモード」、「ウェイポイントモード」、「サークルフライトモード」など、プロのような映像制作を可能にする機能を搭載している。

HS420

1080P HDカメラを搭載したミニドローン。手のひらに収まるミニサイズのため、広い屋内での飛行はもちろん、狭い廊下をすり抜けながら、複雑な飛行も楽しめる。また、プロペラの周りに全保護プロペラガードが設置されている。