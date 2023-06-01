Kenko 赤道儀「NEW Sky Explorer EQ6PRO-J」赤道儀式 自動導入 145531

Amazonにてケンコーの天体望遠鏡「Sky Explorer」が特別価格で販売されている。期間は5月5日23時59分まで。

対象商品には、鏡筒「Sky Explorer SE120A」と赤道儀のセット商品や、ドブソニアン式架台付の反射式望遠鏡「NEW Sky Explorer SE300D」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Kenko 天体望遠鏡「Sky Explorer SE120A」鏡筒 「SE2-J」赤道儀セット 屈折式 赤道儀式 口径120mm 焦点距離600mm 自動導入 003862

マルチコートを施した口径120mmアクロマート対物レンズを搭載した天体望遠鏡。F5の大口径望遠鏡ながら、眼視観測に適した光学設計により色収差を良好に補正。また、鏡筒内部には遮光絞りを効果的に配置することで、鏡筒内部の迷光を防ぎ、コントラストの高いシャープな像が楽しめる。

40,000個以上の天体を記憶した「SynScan自動導入システム」搭載の大型赤道儀と三脚をセット。コントローラーLCDに表示されるメッセージはわかりやすい日本語表示となっている。見たい星をコントローラーで探して、望遠鏡に自動で星を導入できる。さらに日周運動に合わせて星を自動で追尾する。ステッピングモーターとマイクロスナップ回路を内蔵しており、高精度な追尾が可能。

別売の天体シミュレーションソフト「SUPER STAR V for Sky Explorer」を使えば、PCで見たい星を探して、望遠鏡への導入・制御することができる。

Kenko 天体望遠鏡「NEW Sky Explorer SE300D」ニュートン反射式 ドブソニアン式 口径305mm 焦点距離1500mm 491966

本商品は、主鏡レンズ305mmの大口径、フリーストップのドブソニアン式架台付の反射式望遠鏡。セパレートタイプの鏡筒は3本のしっかりした軸でつながっており、伸縮が可能で観測地への運搬や収納時にもコンパクトにまとまる。取っ手を持って鏡筒上部を引き出し、3か所のロックで固定するだけで簡単にセッティングできる。

30cm高精度放物面鏡の採用で、惑星からディープスカイの観望までオールマイティに楽しむことができる。