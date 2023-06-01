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AmazonにてWellmoのリカバリーウェアが特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。

本商品は、日々のハードワークで身体を酷使する人のための「ケアウェア」。独自開発の高機能繊維が体温を効率よく吸収し、遠赤外線として再輻射。じんわりと血行促進をサポートし、身体を芯から温めることで、質の高い休息環境を整える。衣服内の熱がこもりすぎるのを防ぐため、夏はさらりと、冬は冷えから守り、オールシーズン快適な着心地をキープする。

専門的な「療養着」の思想を取り入れ、身幅にゆとりを持たせたリラックスフィットを採用。従来のタイトな製品で感じやすかった「締め付けによる不快感」を排除している。関節の動きを妨げない設計で、寝返りもスムーズに行なえる。また、両サイドに深めのポケットを配置。スマートフォンや小物を入れてもシルエットが崩れにくい設計になっている。

セールでは、ブラックのMサイズ、グレージュのSサイズ、ネイビーのM/Lサイズが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ブラック

グレージュ