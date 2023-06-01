NY株式21日（NY時間11:00）（日本時間00:00）
ダウ平均　　　49397.63（-44.93　-0.09%）
ナスダック　　　24370.98（-33.41　-0.14%）
CME日経平均先物　59020（大証終比：-320　-0.54%）

欧州株式21日GMT15:00
英FT100　 10517.39（-91.69　-0.86%）
独DAX　 24272.77（-145.03　-0.59%）
仏CAC40　 8263.15（-67.90　-0.82%）

米国債利回り
2年債　 　3.783（+0.063）
10年債　 　4.305（+0.054）
30年債　 　4.917（+0.039）
期待インフレ率　 　2.371（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.014（+0.034）
英　国　　4.891（+0.057）
カナダ　　3.491（+0.052）
豪　州　　4.907（-0.030）
日　本　　2.386（-0.001）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.01（+2.40　+2.68%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4746.10（-82.70　-1.71%）

ビットコイン（ドル）
75710.56（-605.54　-0.79%）
（円建・参考値）
1206万7506円（-96517　-0.79%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ