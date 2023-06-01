ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均、ナスダックはとも下げに転じる
NY株式21日（NY時間11:00）（日本時間00:00）
ダウ平均 49397.63（-44.93 -0.09%）
ナスダック 24370.98（-33.41 -0.14%）
CME日経平均先物 59020（大証終比：-320 -0.54%）
欧州株式21日GMT15:00
英FT100 10517.39（-91.69 -0.86%）
独DAX 24272.77（-145.03 -0.59%）
仏CAC40 8263.15（-67.90 -0.82%）
米国債利回り
2年債 3.783（+0.063）
10年債 4.305（+0.054）
30年債 4.917（+0.039）
期待インフレ率 2.371（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.014（+0.034）
英 国 4.891（+0.057）
カナダ 3.491（+0.052）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.01（+2.40 +2.68%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4746.10（-82.70 -1.71%）
ビットコイン（ドル）
75710.56（-605.54 -0.79%）
（円建・参考値）
1206万7506円（-96517 -0.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49397.63（-44.93 -0.09%）
ナスダック 24370.98（-33.41 -0.14%）
CME日経平均先物 59020（大証終比：-320 -0.54%）
欧州株式21日GMT15:00
英FT100 10517.39（-91.69 -0.86%）
独DAX 24272.77（-145.03 -0.59%）
仏CAC40 8263.15（-67.90 -0.82%）
米国債利回り
2年債 3.783（+0.063）
10年債 4.305（+0.054）
30年債 4.917（+0.039）
期待インフレ率 2.371（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.014（+0.034）
英 国 4.891（+0.057）
カナダ 3.491（+0.052）
豪 州 4.907（-0.030）
日 本 2.386（-0.001）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.01（+2.40 +2.68%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4746.10（-82.70 -1.71%）
ビットコイン（ドル）
75710.56（-605.54 -0.79%）
（円建・参考値）
1206万7506円（-96517 -0.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ