【Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors】 4月22日 発売 価格：1,200円

poncleは、Windows/Mac用カードゲーム「Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors（以下、Vampire Crawlers）」をSteamにて4月22日に発売する。価格は1,200円。

本作は、「Vampire Survivors」のクリエイターが贈るターン制カードバトル。メインテーマの作曲・編曲を下村陽子氏が担当している。

本作では、「Vampire Survivors」の敵を容赦なくなぎ倒していくスリルに、ローグライト要素を備えたカードゲームとして新たに進化。壊れたデッキを構築し、見慣れたダンジョンを新たな視点で探索していく。

デッキ構築では、経験値をためてレベルアップするか、新しいカードを獲得。宝箱からは、カスタマイズ用のジェムやパワーアップが入手できる。またダンジョン探検では、「Vampire Survivors」では見られない「ちゃんと機能する壁」が登場。その他、ユニークな宝物や仕掛けも多数用意されている。

【Vampire Crawlers | The Turbo Wildcard from Vampire Survivors | Announcement Trailer】