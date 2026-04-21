総合雑貨メーカーのハックは、カーライフの快適性向上を目的とした新製品「後部座席用ポケット付き汚れ防止カバー」を5月から発売する。ファミリーカーを中心に、日常的に発生しやすい車内の汚れ対策アイテムとなる。

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リアシートに乗車する際、同乗者の靴がフロントシート背面に触れてしまい、汚れが付着するケースは少なくない。特に小さな子どもがいる家庭では、乗車中に足を動かしたりシートを蹴ってしまったりすることで、気づかないうちに汚れが蓄積していく。

また大人でも、乗り降りの際に無意識に靴が当たり、同様の汚れが発生することもある。こうした汚れは見た目の問題だけでなく、清掃の手間を増やす要因にもなる。

軽度な砂やホコリであれば比較的簡単に落とせるが、靴底のゴムによる擦れ跡は厄介だ。強く擦ることでラバー素材の色がシートに移り、通常の拭き取りでは落ちにくくなるケースもある。こうした頑固な汚れに悩まされた経験を持つユーザーも多いだろう。

「後部座席用ポケット付き汚れ防止カバー」は、こうした課題に対応するために開発された。使用方法はシンプルで、フロントシートのヘッドレストに掛けるだけで設置が完了する。

特別な工具は不要で、誰でも手軽に導入できる点が特徴だ。装着することで、リアシートからのキックや接触による汚れを防ぎ、シートの美観維持に貢献する。

素材には耐水性・耐候性・難燃性に優れたPVCを採用し、PP（ポリプロピレン）やゴム素材と組み合わせることで、耐久性と実用性を両立している。さらに上部にはクリア仕様のポケットを備え、スマートフォンや小物の収納にも対応。視認性が高く、取り出し忘れの防止にもつながる。

メンテナンスも容易で、汚れは拭き取りで簡単に除去できるほか、取り外して水洗いすることも可能だ。子どもの送迎やアウトドア利用など、汚れやすいシーンでの活躍が期待される。小売参考価格は税込1,080円。