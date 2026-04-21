桜島で噴火 噴煙２４００ｍ

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後10時21分に噴火があり、噴煙が火口から2400mの高さまで上がりました。やや多量の噴煙が直上に上がっています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 鹿児島市吉野方向や姶良市方向へ

２１日２１時から２２日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０３時から０６時まで 北（姶良市加治木方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０６時から０９時まで 北（姶良市加治木方向） ６０ｋｍ ５ｋｍ

▼２２日０９時から１２時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼２２日１２時から１５時まで 北東（霧島市福山方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、霧島市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、さつま町、湧水町、阿久根市、出水市、曽於市、伊佐市

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、綾町

熊本県 ：水俣市、人吉市、錦町、多良木町、球磨村、あさぎり町

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