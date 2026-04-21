CSホームドラマチャンネルにて、『死鳥・美空ひばり 永遠の歌声 コンサートセレクション』と題し、美空ひばりのコンサート映像が6月から3カ月連続で特集放送されることが決定した。

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昭和の歌謡界を象徴する歌姫・美空ひばり。今回の特集では、彼女が最も輝きを放った1980年代の公演・歌唱映像が放送される。

第1弾として6月21日に放送されるのは、『美空ひばりコンサート「'81 歌声はひばりと共に」（新宿コマ劇場）』。芸能生活35周年の年に行われた記念すべきコンサートで、母亡き後、自らを奮い立たせたひばりのパワフルなパフォーマンスが観客を熱狂させた1981年の公演だ。

続く7月には、CS初放送となる『美空ひばりコンサート「'83 歌声はひばりと共に」（新宿コマ劇場）』を放送。新宿コマ劇場連続出演20周年記念として1983年に公演され、演歌からポップスまで歌いこなした美空ひばりの魅力を詰め込んだコンサートとなっている。

そして8月には、同じくCS初放送となる『美空ひばりコンサート「'86 歌声はひばりと共に」（梅田コマ劇場）』を放送。芸能生活40年を記念し1986年に行われたコンサートで、デビュー当時のヒット曲から当時の最新ヒット曲「愛燦燦」までが歌われている。（文＝リアルサウンド編集部）