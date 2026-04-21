停戦の期限が迫るイラン情勢。2度目の協議は行われるのでしょうか。パキスタンから中継です。

アメリカとイランの2回目の停戦協議が行われる予定のパキスタンの首都イスラマバードです。協議に向け、夜になっても厳戒態勢が敷かれていて、街の至る所に1万人以上の治安部隊が展開しています。

ただ、イラン国営メディアは21日、イラン側の代表団は「まだ派遣されていない」と伝えていて、両国の協議が本当に実現するのかは不透明です。

一方で、アメリカメディアは、アメリカのバンス副大統領が21日にワシントンを出発する予定だと伝えています。

――世界中が注目する今回の協議ですが、もし行われなかった場合は、今後どうなるのでしょうか

トランプ大統領は停戦期限を日本時間23日に設定した上で、期限までに合意がない場合、停戦延長の可能性は「極めて低い」と述べているので、イランへの攻撃を再開する可能性があります。

また、トランプ氏は日本時間の先ほど9時半過ぎにアメリカメディアに電話出演し、イランとの停戦の延長は望んでいないと改めて強調しました。

イランは代表団を派遣する以外に選択肢はなく「我々は交渉において有利な立場にある」として「最終的に素晴らしい合意に至るだろう」と主張した一方で、イランへの攻撃を再開する準備ができているとも強調し改めて圧力をかけました。

イラン側は「脅迫のもとでのアメリカとの交渉は受け入れない」と反発していて、停戦が本当に実現するのか予断を許さない状況が続いています。