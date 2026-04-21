毛穴撫子の数量限定BOX登場♡毎日使える大容量マスクに注目

毛穴撫子から、人気のひきしめマスクがたっぷり使える大容量BOXになって登場♡2026年4月21日（火）より数量限定で順次発売されます。毎日の毛穴ケアに嬉しい28枚入りで、ベタつきと乾燥が気になる混合肌にもぴったり。手軽に使えてしっかりうるおう、新習慣マスクとして注目です♪

混合肌の毛穴をキュッとケア

『毛穴撫子ひきしめマスク』は、「うるおい不足なのにベタつく…」そんな混合肌の悩みに寄り添うシートマスク。

美容液たっぷりの厚手シートを5分間のせるだけで、キュウリエキス*1とヘチマエキス*2が皮脂バランスを整え、ぽっかり毛穴をキュッとひきしめます。

さらにヒアルロン酸とコラーゲンが角質層までしっかり浸透し、しっとりなめらかな肌へ導きます。

*1キュウリ果実エキス *2ヘチマ果実／葉／茎エキス

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大容量BOXで毎日ケアが叶う

『毛穴撫子ひきしめマスクたっぷりBOX』は、毎日使える28枚入りの大容量タイプ。美容液はたっぷり455mL配合され、うるおい感も満足度もアップ。

毛穴撫子ひきしめマスクたっぷりBOX

価格：1,760円(税込)

厚手で肌に密着する日本製シートを採用し、BOXタイプで取り出しやすく使い勝手も抜群です。

毛穴撫子シリーズもチェック

【レギュラー品】毛穴撫子ひきしめマスク

10枚入り 価格：715円(税込)

毛穴撫子重曹クレンジングジェル

価格：1,320円(税込)

毛穴撫子重曹スクラブ洗顔

価格：1,320円(税込)

毛穴撫子重曹泡洗顔

価格：1,100円(税込)

毛穴撫子しっとりピーリング

価格：1,760円(税込)

毛穴撫子小鼻つるりんクリームパック

価格：1,320円(税込)

毛穴撫子シリーズには、洗顔やクレンジングなどトータルケアできるラインナップも充実。

毎日のケアでつるん肌へ♡

数量限定の大容量BOXは、毎日のスキンケアを手軽にアップデートしてくれる心強いアイテム。忙しい日でも5分でしっかり毛穴ケアができるのが嬉しいポイントです♡シリーズ使いでさらに効果を高めて、なめらかで透明感のある肌を目指してみてはいかがでしょうか♪