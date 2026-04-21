お笑いコンビ、バイきんぐ小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。ロケ番組の定番演出に疑問を述べた。

小峠は「バイきんぐ小峠 毒出しノート」と題した企画で、テレビ業界への本音を文章で吐露。ナレーションで「ロケで取材OKをもらっている飲食店への疑似許可取りノリ、あれいる？何も面白くないし、やっていてとても恥ずかしい」と読み上げられた。

ぶっちゃけぶりに苦笑したウエストランド井口浩之が「ガチのヤツももちろんありますよ？でも見てる人も分かるぐらいの疑似許可取りはありますね」と同意すると、小峠は「女優さんとかタレントさんが初めての許可取りみたいなのは分かるよ？演出としてね」。一方で「芸人がいまさらさ、ちゃんとスタッフさんが元々OKもらってる店に、さも許可を取ってない感じで行くあの演出って俺、何が面白いのと思うんだよ。あれ見て誰がドキドキするの？」と理解できない様子で語った。

また「つい最近もね、番組で俺が行きたい店を事前に言っておいた。『その場所はもう行けます』ってなって。『次、その店行きましょう』っていう流れになったんですけど、『一応電話してもらって許可取ってもらっていいですか？』みたいな」とスタッフから疑似許可取りを求められたと明かし、「誰のためにやってんの？これはその演出がいいと思ってるディレクターさんのためだけにやってる。これを流したところで面白くもないし、ドキドキもしない」と苦言を呈した。

さらに「お店の人もいわゆる一般の人じゃない？一般の人に負荷をかけてるわけじゃない？演技をしろというか、その流れをお願いしますって。それいるか？と思うんですよね」と改めて語った。