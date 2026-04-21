SNS130万回再生超え！耐熱容器ひとつで完成する「おはぎ」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『ボウルも型もいらない！本当は秘密にしたい耐熱容器の家おやつ』から、「耐熱容器1つで♪驚きのおはぎ風」をご紹介します。

食べたい時にすぐできる！

「おはぎ」が食べたいと思っても作るのはちょっと大変ですよね。でも実は、耐熱容器を使えばあっという間に「おはぎ」が完成するんです。



『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』に掲載している、「耐熱容器1つで♪驚きのおはぎ風」をクックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんと一緒に作ってみました。

レンジで2分「耐熱容器1つで♪驚きのおはぎ風」

■材料（耐熱容器800ml 1台分）



ご飯 300g



切り餅 1個



水 50ml



あんこ 200g



作り方

1.市販の切り餅を、ご飯と混ざりやすいよう1cm角くらいのサイズに小さく切ります。

2.耐熱容器に炊いたご飯、切った餅、水を入れ、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で2分加熱します。

3.加熱後、お餅が柔らかくなっているのを確認し、スプーンやしゃもじで餅を潰しながらご飯としっかり馴染ませます。全体に粘り気が出るまで混ぜるのがコツです。（餅が硬い場合は30秒ずつ追加加熱してください）

4.混ぜたご飯を平らに整えたら、その上にお好みのあんこをたっぷりと広げてのせたら完成です。

半分にきな粉をかけるアレンジもおすすめです。



切り餅とご飯があればサッと作れるおはぎ、ぜひ試してみてくださいね。

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クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪（青木ゆかり）さんの、容器ひとつで量って、混ぜて、保存までできる、いちばん簡単なおやつレシピ67品を紹介。



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