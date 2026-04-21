「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

阪神は今季最大３点差を逆転されると、今季初の２桁失点で敗戦。先制した試合は９連勝中だったが、“神話”が崩れた。阪神の１試合１６失点は１９年７月２８日の巨人戦（東京ドーム）以来で７年ぶり。

先発の才木は５回７安打６失点。才木の６失点以上は７失点した２３年７月の巨人戦以来３年ぶりで、自責点６は自身ワーストとなった。七回に３番手で登板したモレッタは１死も奪えず、０／３回を１安打４失点、３四球を与える乱調。八回にも湯浅と岩貞で６点を奪われた。

試合後、藤川監督は「きょうはもうそういう展開なんでしょうね」と振り返った。二回までは無安打だった先発の才木について問われると「まあ、ゲーム展開でしょうね。こういうゲーム展開で、五回に追い越されたのかな。その後追い越されずに同点までだったらね。なかなかそうなると。もう一歩越えているとチャンスはまだ広がるんですけど、なかなか難しいゲームでしたね」とリードを許した五回の４失点を悔いた。

この日は６投手で計１１四死球。これが大量失点につながったのかと問われると「どっちもですね、どちらのチームも。きょうはそういうゲームだったと。切り替えるしかないですね。きょうのゲームは」とした。終盤もリリーフ陣が失点を重ねたが「こういうゲームが非常に多いのが今シーズンの特徴でもあるので。まだ４月ですから、そういうところを想定しながらやっていっているのは１つありますけど。今日は向こうに分があったということですね」と話した。