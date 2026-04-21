女優の黒柳徹子（92）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会 春のお間抜け＆衝撃アニマルに徹子大興奮SP！」（後7・00）に出演し、かつての恥ずかしいエピソードを披露した。

世界から集めた衝撃映像を紹介する特番。「うまくいかなかった経験」について問われた黒柳は、買い物に行った時の出来事を赤裸々告白した。

「デパートで手袋を買おうと思っていました。“茶色の手袋を見たいんですけど”って店員の方に言ったら、“どういう茶色ですか？”って言うから。ちょうどブーツを履いていたんです。ちょうどブーツと同じ色が欲しかった」

言葉で説明すれば良かったが、黒柳は「足を上げて…」、ブーツを見せるように説明してしまったという。ところが、この日の黒柳は、攻めたファッションだった。「私ね、ミニスカートだったんですけど、“こういうのです”ってやったの」。ミニスカート姿で、足を上げたという。

そして、タイミングの悪い出来事が。「“こういうのです”って言った時に、後ろが壁だと思ったらエレベーターで。そこがばーっと開いた時に、中から出てきた人がびっくりした顔をしちゃって。もう丸見えですよ」。スカートの中を豪快に見せてしまったという。恥ずかしそうに打ち明ける黒柳に、一同は「え〜！？」と驚きの声を上げていた。