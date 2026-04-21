現在放送中の永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）に、土居志央梨が出演することが決定した。

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本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

土居が演じるのは、澪（みお）と名乗る訳ありそうな謎の女性。大江戸（松山ケンイチ）に不穏な電話をかけてきたり、大江戸の居る場所に突如現れたりと、日常をかき乱していく。いつもパグ犬を連れており、そのパグ犬も物語の重要な“キーワンコ”となっていくという。彼女たちの存在はやがて、大江戸のみならず、みなとの心にもさざ波を立てることに。土居がTBSの連続ドラマに出演するのは本作が初となる。

4月28日放送の第4話では、亡き夫・航（後藤淳平）の命日を迎えたみなとが、ある後悔を思い出す。一方、大江戸のクラスにはフランス人留学生・セザール（Jua）が転入してきて賑やかになるが、授業テーマの「貝」をさばく作業でみなとは苦戦する。セザールの歓迎会では、立石（佐野史郎）や胡桃（ファーストサマーウイカ）もパーソナルな話を始める中、みなとはその空気に上手く入れずにいた。そして、大江戸は澪から「強硬手段に出る」と迫られ、なぜかパグを預かることになってしまい……。

（文＝リアルサウンド編集部）