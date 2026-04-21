【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２１日、米ＣＮＢＣの電話インタビューで、イランとの停戦延長を「そんなことはしたくない。時間はない」と否定し、戦闘終結に向けたイランとの協議で妥協しない姿勢を強調した。

イラン側は再協議に応じない姿勢を示して米側を揺さぶっており、停戦期限が日本時間２３日午前に迫る中、駆け引きが続いている。

トランプ氏は、「彼らは（協議を）先に進める了承を得たばかりだ」と話し、イラン代表団が最高指導者モジタバ・ハメネイ師などからの正式な了承を得て米国との協議に臨むとの認識を示した。また、「彼らには交渉以外、選択肢はない。最終的には素晴らしい合意を結ぶだろう」と強調し、イランが合意に応じれば「再び強国となり、素晴らしい国へと生まれ変わることができる」と述べた。合意しない場合、「爆撃するだろう。我々は準備ができている」と警告した。

ロイター通信によると、パキスタンでの開催が調整されている米イランの再協議で米代表団を率いるバンス副大統領は、米東部時間２１日に米ワシントンを出発する予定だ。

イランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２１日、米軍がイラン関係の船舶を対象に実施している海上封鎖を「停戦違反だ」と自身のＳＮＳで指摘した。「トランプ氏は交渉の席を（イランの）降伏の席に変えようとしている」と批判し、脅迫の下での交渉は受け入れないとの姿勢を強調した。

パキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相は２１日、米国のナタリー・ベイカー駐パキスタン代理大使と面会し、対話と外交の機会を作るべきだとして、米国とイランの双方に「停戦延長の検討」を促した。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２０日、エルサレムでの戦没者追悼式典の演説で、「我々はまだ仕事を完了していない」と述べ、戦闘継続の用意があることを強調した。