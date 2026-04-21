【ZARA】40・50代におすすめ！ 1枚でも羽織りでも◎「シャツ & ブラウス」

気温が20度を超える日も増えて、シャツやブラウスがコーデの主役になる季節になってきました。ミドル世代が春コーデに取り入れるなら、【ZARA（ザラ）】から登場した高コスパなシャツとブラウスが注目株。1枚着でも軽めの羽織りとしても使いやすく、ワードローブに備えておくと幅広いシーンで使えそう。きれいめ派もカジュアル派も着やすいデザインなので、ぜひ春の相棒にして。

コーデに抜け感を与えるワイドスリーブシャツ

【ZARA】「リネン混ワイドスリーブシャツ」\5,990（税込）

ゆったりとしたワイドスリーブが、いつものコーデに新鮮な表情を与えてくれるシャツ。リネンのラフな質感も相まって、一点投入でリラックスモードに導きます。大きめのボタンとフロントのパッチポケットも、こなれ感を後押し。1枚でもきれいめに着られますが、Tシャツやタンクトップにバサッと羽織ってシンプルコーデのアクセントにするのもおすすめ。クリーンな印象を与えるホワイトのシャツは、出会いが多い春の季節感にぴったりです。

マンネリ打破におすすめのロールアップブラウス

【ZARA】「サファリロールアップスリーブブラウス」\6,590（税込）

いつものコーデがマンネリ気味という人には、ロールアップスリーブがアクセントになったこちらのブラウスがおすすめ。ロールアップで程よい抜け感を出しながら、6分袖で二の腕のカバーも期待できます。裾をゴムでキュッと絞ったブルゾンのようなシルエットで、羽織りとしてもうってつけ。ほんのり透け感があるので、タンクトップやキャミソールと合わせればヘルシーな色っぽさをまとえそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M