土居志央梨、TBS連ドラ初出演 『時すでにおスシ!?』で松山ケンイチと再共演
俳優の土居志央梨が、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）に出演することが決定した。土居にとってTBS連続ドラマは本作が初出演となり、物語に波乱をもたらす謎の女性・澪役で新たな一面を見せる。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
本作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で“第2の人生”に踏み出し、鮨職人を目指す姿を描く人生応援ドラマ。松山ケンイチが演じる堅物講師・大江戸海弥との関係性を軸に、笑いとロマンス、そして“おスシ”を交えた物語が展開されている。
土居が演じる澪は、どこか訳ありな雰囲気を漂わせる女性。大江戸のもとに不穏な電話をかけたり、突如として目の前に現れたりと、その日常をかき乱していく存在だ。常に連れているパグ犬も物語の鍵を握る“キーワンコ”として描かれ、やがて大江戸だけでなく、みなとの心にも影響を及ぼしていく。澪の正体は物語の大きな謎の1つとなる。
土居は、2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼』で注目を集め、25年のNetflix映画『10DANCE』ではバレエ経験を生かした演技が話題となるなど、近年活躍が目覚ましい。今回の出演により、地上波連続ドラマでもその存在感をさらに広げる形となる。
4月28日放送の第4話では、ゴールデンウィークを前にしたみなとが亡き夫の命日を迎え、過去の後悔と向き合う姿が描かれる。一方、鮨アカデミーにはフランス人留学生が加わり、教室はにぎわいを見せるが、大江戸の周囲では澪による新たな動きが発生。電話で「強硬手段に出る」と告げられた大江戸が、なぜかパグを預かる展開へと発展していく。
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本作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で“第2の人生”に踏み出し、鮨職人を目指す姿を描く人生応援ドラマ。松山ケンイチが演じる堅物講師・大江戸海弥との関係性を軸に、笑いとロマンス、そして“おスシ”を交えた物語が展開されている。
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