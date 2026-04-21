経験した習い事２３個の川島如恵留が告白「僕、メンサ会員でＩＱが今、１４１とかあるんです」…取得済み資格も数知れず

アイドルグループ「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」の川島如恵留が２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。ＩＱが１４１あることを明かす一幕があった。

今回は「タメになる習い事発表会ＳＰ」。

経験した習い事がベビースイミング、ディズニー英語システム、リトミック教室、七田式教室、英語教室、塾、公文、習字、バク転教室、ダンス（５個）、バレエ、水泳、サッカー、テニス、アクロバット、ボーカル、ピアノ、ドラム、殺陣と計２３個であることを明かして驚かせた川島。

「結構やらせてもらって。勉強も多かったですね。公文とかは小学３年生とかで高校生レベルまでやらせてもらったりとか」と明かしたところでＭＣの明石家さんまに「頭良かったんだ？」と言われると「めちゃくちゃ、それのおかげで頭の回転が良くなって多分、ＩＱとかも高くなったんじゃないかなって」と返答。

さんまが「ＩＱも高い方なの？」と聞くと「僕、メンサ会員でＩＱが今、１４１とかあるんです」と人口上位２％のＩＱを持つ人々で構成される国際的な高ＩＱ団体のメンバーであることを明かした。

スタジオでメンサ会員の黒いカードも披露し、注目を集めた川島。

取得済みの資格が宅地建物取引士、国内旅行業務取扱管理者、総合旅行業務取扱管理者、ＨＳＫ４級、秘書技能検定３級、くわ検定４級、一級小型船舶操縦士免許、特殊小型船舶操縦士免許、運転技能講習修了、玉掛け技能講習修了、刈払機取扱作業者安全衛生教育修了、丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育修了、第二種電気工事士、大型特殊免許限定解除など数多いことも明かしていた。