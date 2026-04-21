◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝がプロ初安打を放った。１点を追う７回無死一塁。バントの構えからバスターエンドラン。一塁へのヘッドスライディングで遊撃内野安打とした。

悪送球の間に、二塁を陥れて二、三塁とチャンスを拡大し、平山の逆転適時打で生還。「１試合目で打てたのはよかったです」と振り返り、「なんとか必死でやるだけだったのでよかったと思います」と語った。

試合前に遊撃のレギュラー・泉口の顔面に打球が直撃。緊急搬送されて脳しんとう特例により出場選手登録を抹消された。代わって「６番・遊撃」でプロ初出場初スタメン。「監督にあいさつに言った時に『スタートから行くぞ！』って言われて知りました」と明かした。

小浜は走好守３拍子そろった１８０センチ、８６キロの大型遊撃手。ファームでは内野複数ポジションをこなしながら２２試合で打率２割７分１厘、２本塁打、１４打点、５盗塁をマークしている。直近５試合で１１打数４安打、打率３割６分4厘と好調をキープしていた。記念球は「実家に送ろうと思います」と語り「長野だけじゃいなくてどこでも勝つことがファンの方への日頃の恩返しだと思うので、また勝つためにやっていきたいと思います」と意気込んだ。