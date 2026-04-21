ドル円のピボットは１５９．０７円付近＝ＮＹ為替
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ピボット分析 東京時間（21:40現在）
ドル円
現値159.21 高値159.26 安値158.75
159.91 ハイブレイク
159.58 抵抗2
159.40 抵抗1
159.07 ピボット
158.89 支持1
158.56 支持2
158.38 ローブレイク
ユーロ円
現値187.19 高値187.33 安値187.00
187.68 ハイブレイク
187.50 抵抗2
187.35 抵抗1
187.17 ピボット
187.02 支持1
186.84 支持2
186.69 ローブレイク
ポンド円
現値215.09 高値215.23 安値214.61
215.96 ハイブレイク
215.60 抵抗2
215.34 抵抗1
214.98 ピボット
214.72 支持1
214.36 支持2
214.10 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:40現在）
ドル円
現値159.21 高値159.26 安値158.75
159.91 ハイブレイク
159.58 抵抗2
159.40 抵抗1
159.07 ピボット
158.89 支持1
158.56 支持2
158.38 ローブレイク
ユーロ円
現値187.19 高値187.33 安値187.00
187.68 ハイブレイク
187.50 抵抗2
187.35 抵抗1
187.17 ピボット
187.02 支持1
186.84 支持2
186.69 ローブレイク
ポンド円
現値215.09 高値215.23 安値214.61
215.96 ハイブレイク
215.60 抵抗2
215.34 抵抗1
214.98 ピボット
214.72 支持1
214.36 支持2
214.10 ローブレイク