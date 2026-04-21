前監督急逝のルーマニア代表、“レジェンド”ハジ氏が25年ぶり監督就任
ルーマニアサッカー連盟は20日、ルーマニア代表監督にゲオルゲ・ハジ氏が就任することが決まったと発表した。「カルパチアのマラドーナ」の異名を持つハジ氏は、選手として3度のW杯に出場したルーマニアサッカー界のレジェンド。急逝した前任者の跡を継ぎ、25年ぶりの復帰となった。
ルーマニア代表は3月の北中米W杯欧州予選プレーオフ準決勝でトルコに敗れ、W杯出場権を逃した。敗戦直後には前監督のミルチェア・ルチェスク氏が体調を崩し、4月2日に代表監督を辞任。その後は入院して治療を受けていたものの、7日朝に心臓発作で亡くなっていた。
ハジ氏は連盟を通じて「選手時代と同じく、再びルーマニアを代表して戦うのは光栄であり大きな責任が伴うことだ。監督としても成功できることを願っている。結果を出すこと、成功することだけがすべてだ」「だからこそ私は代表チームにやってきた。我々は美しいことを成し遂げられると確信している。選手として見せたパフォーマンスを監督としても見せられることを願いたい。我々は最高になれると強く信じている」と意気込んでいる。
ハジ氏は2001年、ルーマニア代表監督を務めた経験を持つが、わずか4試合で辞任。今回が25年ぶりの復帰となる。ルーマニア代表はハジ氏が最後に出場した1998年フランス大会以降、W杯から遠ざかっており、レジェンドのもとで2030年大会での返り咲きを狙う。
ルーマニア代表は3月の北中米W杯欧州予選プレーオフ準決勝でトルコに敗れ、W杯出場権を逃した。敗戦直後には前監督のミルチェア・ルチェスク氏が体調を崩し、4月2日に代表監督を辞任。その後は入院して治療を受けていたものの、7日朝に心臓発作で亡くなっていた。
ハジ氏は2001年、ルーマニア代表監督を務めた経験を持つが、わずか4試合で辞任。今回が25年ぶりの復帰となる。ルーマニア代表はハジ氏が最後に出場した1998年フランス大会以降、W杯から遠ざかっており、レジェンドのもとで2030年大会での返り咲きを狙う。