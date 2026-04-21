【ロンドン＝市川大輔】世界トップレベルの理系大学である英インペリアル・カレッジ・ロンドン（ＩＣＬ）と東京科学大は２０日、教育や研究など幅広い分野で協力を深める戦略的連携を結んだ。

ＡＩ（人工知能）やロボット、生命科学など先端技術の研究を強化し、日英産業界の発展を促す。

東京科学大は前身の東京工業大と東京医科歯科大時代からそれぞれＩＣＬと学生や研究の交流を続けていた。今回の連携で東京科学大とＩＣＬは国内外からの資金を活用しながら共同研究を拡充し、イノベーション（技術革新）や産学連携を推進する。

東京科学大とＩＣＬは２０日、戦略的連携の調印に合わせて、日英の先端技術協力に関するイベントをロンドンのＩＣＬキャンパスで開いた。２月に日英政府が先端科学技術に関する協定を結んだのを受けた催しで、ＩＣＬと共同研究する日立製作所や三菱重工業、日本政府関係者らも参加し、今後の日英協力の方向性を議論した。

東京科学大の大竹尚登・理事長は読売新聞の取材に対し「日英の産学連携、国と国の連携を強める役割も果たしたい」と述べた。