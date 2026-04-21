三陸沖を震源とする最大震度５強の地震で「後発地震注意情報」が発表され、対象となった北海道から千葉県の沿岸部では２１日、住民らが備蓄品の確保などを進めた。

昨年１２月に初めて発表された際は、注意情報の浸透不足も課題となり、国や自治体は啓発強化に乗り出している。

水買い求め

注意情報の対象となっている仙台市宮城野区のホームセンター「ダイシン幸町店」では２１日、ペットボトルの水を買い求める人が相次いだ。家具の転倒を防ぐ耐震グッズやカセットボンベの売れ行きも好調だったという。同区の会社員女性（５２）は備蓄品の確認などを勤務先から求められたといい、「地震が怖くて買いそろえに来た」と語った。

岩手県大槌町の小中一貫校・町立大槌学園では、全校児童・生徒５３２人が集団下校した。

１００回に１回

日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震の被害を抑えるため、２０２２年に運用が始まった後発地震注意情報。２７日午後５時までの期間中に大規模地震が起こる可能性は、平常時の「１０００回に１回程度」から「１００回に１回程度」へ相対的に高まるとされる。東日本大震災は、三陸沖を震源とする最大震度５弱の地震の２日後に起きた。

政府は、北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の７道県１８２市町村の住民に、非常食などの備蓄品や避難場所の確認といった日頃からの備えに加え、「すぐに逃げられる服装で就寝」などの特別な備えもした上で、社会経済活動の継続を求めている。

昨年１２月に青森県東方沖で発生した最大震度６強の地震で初めて注意情報が発表された後、内閣府が対象地域の住民３５００人に実施した調査では、「食料や水の備蓄・確認」をしたのは２４％にとどまった。さらに「すぐに逃げられる態勢を取った」と答えた人はわずか８％だった。

ＳＮＳで発信

２度目の今回は具体的な防災対応につなげようと、内閣府は２１日、７道県と１８２市町村の職員を対象に、周知啓発についての連絡会議をオンラインで開き、ＳＮＳでの発信や内閣府が作成したポスターの活用を促した。会議冒頭で、森久保司参事官は「行動変容につながるよう、あらゆる手段を用いて伝えてほしい」と訴えた。

東京大総合防災情報研究センター長の関谷直也教授（災害情報）は、注意情報発表に伴う「社会経済活動を継続」というメッセージだけが強調されて住民に受け止められている可能性があるとし、「注意情報は予防的な行動を促す情報で、普段通りの生活で良いとは言っていない」と指摘。住民に対し「巨大地震の可能性が高くなっていることをしっかり受け止め、まずは津波に備えた避難場所や避難経路の確認をすぐに行ってほしい」と呼びかける。