HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、現役アイドルたちが練習生時代の精神的な壁について語り、ヒコロヒーが独自の視点で笑いを誘った。

【映像】ヒコロヒーが言われたい言葉（スター性を評価されたHYBE練習生も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

コーチらがスター性が高いと絶賛したSAKURAについて、ヒコロヒーも「一番、今言われたいかも。もう『おもろい』とか『頭の回転が速い』とかもうどうでもいい。『あ、ヒコロヒーさんスター性ありますね』って今一番言われたい」と切望し、スタジオは笑いに包まれた。

さらに指原莉乃も「私も、審査員の先生たちの前に行って、『私ってどうですか？（スター性）見えますか？』って聞きたくなる」と被せ、スタジオは更なる笑いに包まれた。