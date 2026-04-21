【2026春】マイナス５歳見えが叶う。今っぽく若々しく見える「大人ミディアムヘア」３選
扱いやすくて万能なミディアムヘアですが、「無難にまとまるけど、なんだか今っぽく見えない」と感じたことはありませんか？長さがある分、重さと動きのバランスが曖昧になりやすく、印象がぼやけて見えることもあるのがミディアムヘアの特徴のひとつ。若々しく見せるために大切なのは、“どこに動きをつくるか”です。そこで今回は、自然にマイナス5歳見えを叶えるミディアムヘアを３つ紹介します。
自然な立体感を生む“くびれミディアム”
顔まわりにやわらかなくびれをつくる“くびれミディアム”は、輪郭の引き締め効果が高く、全体の印象がすっきり整います。
ポイントは、くびれを強調しすぎないこと。あくまで自然な流れの中でメリハリをつけることで、女性らしいやわらかさをキープできます。重さを残しながらも軽さが生まれる、バランスのいいスタイルです。
軽さと抜けをつくる“顔まわりレイヤーミディアム”
今っぽさを出すなら、顔まわりの動きが鍵に。頬やフェイスラインに沿ってレイヤーを入れることで、自然と視線が上に引き上がり、軽やかな印象に仕上がります。
全体を軽くしすぎず、ポイントで動きを出すことで、ツヤと立体感を両立可能。ラフすぎず、きちんと見えるのも大人世代にはうれしいポイントです。
まとまりと今っぽさを両立する“外ハネニュアンスミディアム”
毛先にほんのり外ハネの動きをつけるだけで、シンプルな“外ハネニュアンスミディアム”も一気に今っぽく見えます。
やりすぎないことが大切で、あくまで“さりげなく”が正解。直線的なラインに少しだけ動きを加えることで、抜け感が生まれ、こなれた雰囲気に仕上がります。
重さと動きのバランス次第で印象が大きく変わるミディアムヘア。軽くしすぎるのでも、まとめすぎるのでもなく、“動きを入れる位置”を意識することが若見えの鍵です。なんとなくしっくりこないと感じたときは、シルエットではなく“動きの位置と量”を見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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