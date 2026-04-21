◆パ・リーグ 日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）

新庄剛志監督が、１０勝１１敗と苦戦しているここまでの戦いを総括した。

開幕から２０試合を消化し、ここまでの戦いの振り返りを求められた指揮官は「はっきり言ってスタートダッシュは失敗してますね。でも４月５割で乗り越えられたら、全然。いまファイターズの野球ができてないんで。もちろん勝ち越しでいくのが一番いいと思うんですけど、そこまで欲を持たずに。まだまだ先は長いんで、かみ合ってくるときが来るから。そしたら、もう４５連勝ぐらいしたいと思います（笑）」と語った。

ファイターズの野球について聞かれると「去年の野球。ちょっとミスが多いですね。エラーが。でもこれね、練習してもミスするときはするんですよね。だから僕が代えるしかないんですよ、選手を。それは僕が考えながら、固定したいとは言ってますけど、ここまでエラーが多いと、ちょっと考えないといけないかなとは思ってます」。ここまでリーグワーストの２０失策の現状を受け止め、対処していく考えを示していた。