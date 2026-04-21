レプロエンタテインメントとつばさレコーズによる『新グループお披露目会見』が20日、東京・浅草九劇で行われ、ワインをテーマにした新グループ『SHiZUKU（しずく）』を発表。メンバー入りを果たした多彩な経歴を持つ5人がお披露目されました。

『人生の第二章を切り拓（ひら）け！』をキャッチコピーに掲げ、去年12月より25歳以上の男性を対象に募集したオーディションが開催。“ワイン”をテーマとしたグループ結成に向け、約500人の中から12人が最終審査に進出しました。

そして、メンバーとして選ばれたのは、石田ピノ知之さん（35）、門脇リースリング卓史さん（32）、真田メルロ煌生さん（29）、古川カベルネ卓人さん（28）、松田シャルドネ創太郎さん（28）の5人。名前にはそれぞれ、“担当品種”がつけられています。

■門脇リースリング卓史 夢は「“ほんまやで"じゃなくて…」

お披露目会見は『ワインの日』である20日に開催され、コンセプトにちなんだシャンパン開栓式も行われました。その際、開栓の合図の前に松田さんが手にしていたスパークリングワインが吹きこぼれるハプニングも。さらに、パフォーマンスではTikTok先行配信楽曲『秘密のヴィンテージ』を初披露しました。

また、1年以内の目標や夢について聞かれたメンバーの松田さんは「まずは今このお酒とこのボーカル、歌っていうところで、唯一無二なのかなっていうふうには僕たちは自負をしておりまして。なのでまずは日本、ひいては世界にこの『お酒×歌』っていうこのジャンルを定着させて“こんなエンターテインメントがあるんだ”っていうところを強くみなさんに印象づけられたらなっていうふうには思ってます」と答えました。

さらに、門脇さんは「まずは少しでも多くの方に知っていただきたいのでTikTokとかで注目をもし集められたら、僕らも。“ワインやで”ということで。“ほんまやで"じゃなくて、“ワインやで”みたいに何かバズりたいなと」と、先日メジャーデビューを発表した4人組グループ・モナキの楽曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』をもじって語りました。さらに、「はじめはこの浅草の九劇が拠点になるとは思うんですけど。1年以内に入りきらないよとか、なったらうれしいなと思います」と目標を明かしました。

そして、松田さんは「やはりワインということもあって赤白なので、“紅白（歌合戦）”はくらいついていきたいなというふうにも思いますし」と、志高い目標を掲げました。

■石田ピノ知之（いしだ ともゆき） “エレガント熟成中！ ワインと美容を愛する最年長”

『SHiZUKU』は6月13日にプレデビューライブを浅草九劇で行う予定です。

誕生日：1991年3月29日

出身地：神奈川県

身長：174cm

担当品種：ピノ・ノワール

メンバーカラー：赤

人生の第一章：ワインソムリエ

■門脇リースリング卓史（かどわき たかし） “甘い歌声とキレのあるダンスで魅せます”

誕生日：1993年4月25日

出身地：東京都

身長：180cm

担当品種：リースリング

メンバーカラー：水色

人生の第一章：ミュージカル俳優

■真田メルロ煌生（さなだ こうき） “圧倒的パワーのフルボティ！ 筋肉担当”

誕生日：1996年9月3日

出身地：大阪府

身長：180cm

担当品種：メルロ

メンバーカラー：ピンク

人生の第一章：パーソナルトレーナー

■古川カベルネ卓人（ふるかわ たくと） “重厚なクールさと最年少らしい愛嬌（あいきょう）で魅了！”

誕生日：1997年12月2日

出身地：岡山県

身長：183cm

担当品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

メンバーカラー：紫

人生の第一章：俳優・幼保園保育補助

■松田シャルドネ創太郎（まつだ しょうたろう） “音楽一家出身の万能サラブレッド”

誕生日：1997年12月17日

出身地：東京都

身長：175cm

担当品種：シャルドネ

メンバーカラー：白

人生の第一章：WEBディレクター