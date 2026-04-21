日本共産党の山添拓参院議員が20日にX（旧Twitter）を更新。今秋の国会提出が見送りになったことが報じられた「スパイ防止関連法」について、「戦争国家体制のステップ」と指摘し、困惑の声を集めている。

政府が策定を進めている外国勢力による諜報活動を取り締まる「スパイ防止関連法（新法）」。一方、毎日新聞は20日、政府が今秋の臨時国会での提出を見送り、来年の通常国会以降の提出で調整していることを報じた。

山添議員はXでこのニュースを引用し、「報道にある『スパイ防止関連法』は、政府が3段階で進めようとするスパイ防止法の第2段階を指し、第1段階の国家情報会議法案は22日にも委員会で採決されようとしている」と指摘した。

続けて「スパイといい、外国勢力対策を口実に情報機関と官邸への集約強化をねらっている」とし、「それは広く市民社会全般の監視強化を意味し、戦争国家体制のステップに」と持論を展開。

最後に「報道のとおり政府が国民の権利侵害を懸念しているなら、現在審議中の法案も通すわけにはいかない。廃案に！」と呼びかけていた。

ポストには、「スパイ防止法と戦争がどうつながるのか？」「国民の安心安全のためなら、私は堂々と監視されて結構です」「国を脅かすのがスパイなんじゃないの？」「スパイ防止法が不要な国ってないと思う」「なんでも戦争に結びつけるのですね」という声が集まっている。

スパイ防止関連法をめぐっては、デモやジャーナリストの取材が「外国勢力の影響工作」とみなされて監視対象になり、国民の反戦・平和運動を抑え込んで「戦争遂行体制を整える」という懸念があるという見方もある。

一方、そもそも高市早苗首相は国家情報会議法案について「国民のプライバシーを無用に侵害することはない」と説明しており、山添議員の主張とは大きなギャップがある状態。そのため、スパイ防止関連法が「戦争国家体制のステップ」という論理は受け入れられない人が多いようだ。