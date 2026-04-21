「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

阪神は今季最大３点差を逆転されると、今季初の２桁失点で敗戦。先制した試合は９連勝中だったが、“神話”が崩れ藤川球児監督の通算１００勝目はお預けとなった。

阪神の１試合１６失点は１９年７月２８日の巨人戦（東京ドーム）以来で７年ぶり。

序盤は阪神ペースだった。初回先頭・近本が深沢の４球目を捉え右翼線へ二塁打。中野が右前打で続くと、森下の併殺打の間に１点を先制した。二回には２死から福島が左前打をマーク。続く坂本が放った左中間への安打で、持ち味の快足を飛ばし一塁から一気に本塁へ生還した。

さらに三回には２死一塁から佐藤輝が右中間への適時二塁打を放ち、一走・中野が激走で３点目を追加。１点差に迫られた五回には２度の押し出し四球で５−２と再び突き放した。

だが、五回裏に暗転。先発・才木が先頭・三森に中前打を許すと、１死三塁から佐野の適時内野安打で１点を返される。その後再び２死一、二塁とピンチを招くと、山本に同点の左越え２点適時二塁打を献上。なおも２死二塁で勝又に勝ち越し適時打を浴び、５回６失点で降板となった。

それでも簡単には終わらない。七回には１死から佐藤輝と大山の連打で一、三塁と好機を演出すると、木浪の二ゴロの間に同点に追いついた。

だが、その裏に投入した３番手・モレッタが誤算だった。先頭から連続四球を与え、度会に右前打を浴びて満塁の危機を招くと、山本に押し出し四球で勝ち越し点を献上。この試合まで１０登板で２勝０敗、防御率０・９０と好投していた新助っ人が、まさかの１死も奪えずに降板となった。後を受けた木下も流れを止められず。勝又に２点適時打、牧に適時内野安打を許した。

乱戦の様相を呈した八回には坂本への代打・嶋村がプロ初安打を放ち、その後１死満塁の好機で森下が左前適時打。続く佐藤輝が右翼線へ２点適時二塁打を放ち１点差に迫った。大山が四球を選び再び満塁のチャンスを作ったが、代打・前川が遊ゴロ併殺打に倒れた。