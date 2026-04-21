佐藤二朗と橋本愛がW主演を務めるフジテレビ系火9ドラマ『夫婦別姓刑事』の第2話に武井壮が格闘家役としてサプライズ登場。また第3話ゲストとして、コウメ太夫と中川晴樹の出演が発表された。

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本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。企画・原案は秋元康、脚本は『毒島ゆり子のせきらら日記』（TBS系）などの矢島弘一、演出は『コンフィデンスマンJP』シリーズ（フジテレビ系）の田中亮、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の平野眞、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）の河野圭太がそれぞれ担当する。

4月21日放送の第2話では、夫婦であることを隠した占い師の裏側に隠された真実が明らかに。そんな第2話に出演した武井壮は、「百獣の王」と言われる身体能力を生かした圧倒的な強さを見せる格闘家役としてサプライズ登場した。

また、4月28日に放送される第3話には、コウメ太夫と中川が出演する。

コウメ太夫が演じるのは、アジトの真向かいにある中華レストランの店主・緑川湊。30年勤めた会社をリストラされた後に亡き父の店を継いだものの、客足が伸びず赤字続きで、本日が「最後の営業日」という悲哀に満ちた人物。そんな緑川の元に、張り込み場所を探していた沼袋署の一同が来訪。なんと「アジトの目の前で監視を続けるため、店ごと買い取る」という驚きの展開に。

一方、中川が演じるのは、警察が追う密売グループのリーダー・通称オズ／万田雄二。警察が近寄ると魔法使いのように姿を消すことから“オズ”の名がついた重要人物で、強力な合成麻薬の流通に関与している疑いで、沼袋署刑事課一同が追う人物だ。（文＝リアルサウンド編集部）